Peter Smole, direktor zreškega podjetja GKN Driveline Slovenija, specializiranega za proizvodnjo avtomobilskih transmisij, polgred in homokinetičnih zglobov, je med tremi finalisti za priznanje mladi manager 2018. Prejemnik priznanja bo sicer znan konec januarja, drugi decembrski četrtek pa so organizatorji v Ljubljani pripravili prednovoletni masters, kjer so se spoznali in pogovarjali s finalisti.

Več in podrobneje v aktualni številki lokalnega časopisa NOVICE.