V Tehnoparku Celje so gostili prof. dr. Mirana Lakoto z dolgoletnimi izkušnjami na visokošolskem in raziskovalnem področju. Srednješolcem ŠCC, Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, je predstavil razvoj majhnega kmetijskega robota, s katerim študentje Univerze v Mariboru že 15 let uspešno sodelujejo na evropskem tekmovanju Field Robot Event.

