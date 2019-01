Dijaki SŠGT Maribor so Turistični spominek mojega kraja poiskali v Ritoznoju

Iz vinograda v steklenico, steklenica v pečico. To je naslov raziskovalne naloge, s katero dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor sodelujejo na tekmovanju Več znanja za več turizma, katerega letošnja tema je Turistični spominek mojega kraja.

Njihov spominek sestavljata steklenica vina, ki je pridelano po biodinamični metodi in pa stekleni servirni pladenj, ki je nastal s pretapljanjem uporabljenih steklenic. Oba izdelka nastajata v vinorodnem Ritoznoju pri Slovenski Bistrici. Dijaki so med drugim posneli tudi promocijski video. Kako inovativni so in kakšen je njihov spominek si lahko ogledate na spletni strani ali na facebooku Turistične zveze Slovenije v videu pod zaporedno številko 10.

Če želite dijakom SŠGT Maribor pomagati do zmage na tekmovanju lahko še danes, jutri in v sredo glasujte za njihov video. Glas oddate na tej povezavi:

https://turisticna-zveza.si/spoti-2019/