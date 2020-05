Dijaki Srednje zdravstvene šole Celje na tekmovanju Evrošola

V letošnjem šolskem letu se je šest dijakov Srednje zdravstvene šole Celje udeležilo tekmovanja Evrošola. To so bili Klara Lipovšek, Laura Breznikar, Tjaša Rožič, Patricija Golob, Aila Kurtović in Mario Gajšek.

Tekmovanje vsako leto organizira Pisarna evropskega parlamenta v Sloveniji, udeležile pa so se ga šole iz vse države. Prvi del tekmovanja je obsegal zahteven test o poznavanju Unije, v drugem delu pa so se Laura, Klara in Mario izkazali kot odlični debaterji.

Koronavirus jim je prekrižal načrte

Dijaki so v aprilu in maju načrtovali še kar nekaj dejavnosti, povezanih z Evrošolo, a jim je trenutno stanje, povezano s koronavirusom, prekrižalo načrte. Zato njihove aktivnosti trenutno potekajo preko spleta. Tako so napisali pisma vzpodbude zdravstvenemu osebju in oskrbovancem domov, ki so v teh časih pogostokrat osamljeni, opravili so spletni intervju z gospo Nastjo Klemenčič Schmidt, zaposleno v Evropskem parlamentu, na šolskem profilu na Instagramu pa so vzpostavili informativno točko o Evropski Uniji.