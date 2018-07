Dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina uspešni na poklicni maturi

Z rezultati poklicne mature se je seznanilo 10 dijakov šolskega centra Rogaška Slatina, ki je obiskovalo program tehnik optik. Vsi so izpite uspešno opravili. Povprečno so dosegli 15,4 točke, žal pa je eni kandidatki zmanjkala samo ena točka do naziva zlata maturantka.

Na šolskem centru so na poklicno maturo pripravljali tudi dve skupini odraslih kandidatov. 10 v programu tehnik optik in 6 v programu tehnik steklarstva. Izmed teh en kandidat ni pristopil, trije pa niso bili uspešni. Uspešno je poklicno maturo opravil tudi kandidat, ki je predhodno opravil mojstrsko izobraževanje.

Vabljeni k ogledu fotografij s podelitve spričeval, več o dogodku pa v Rogaških novicah.