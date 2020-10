Dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina bodo zaradi koronavirusa dlje na Portugalskem

Deset dijakov Šolskega centra Rogaška Slatina, ki so skupaj z učiteljico praktičnega pouka odpotovali na Portugalsko v okviru projekta Erasmus+ (mobilnost dijakov), je prvi teden bivanja tam preživelo v karanteni.

»Ena dijakinja je namreč bila ob prihodu na Portugalsko covid pozitivna. Testiranje na covid je bilo izvedeno na zahtevo portugalskih delodajalcev, kamor so dijaki odšli na prakso. Sicer smo bili dogovorjeni, da se bo testiranje izvedlo v Sloveniji, a smo na poziv portugalskih partnerjev testiranje v Sloveniji odpovedali, saj bi slovenski test bil ob prihodu dijakov na delovna mesta že prestar in torej neveljaven. Na Portugalskem so jim ob prihodu opravili t. i. hitri test, ki pa ga slovenski NIJZ ne priznava kot relevantnega. Zato tudi NIJZ za nas kot šolo ni predvidel nobenih posebnih ukrepov. Kljub temu smo za drugo polovico razreda, torej tisto, ki je ostala v Sloveniji, v tem tednu organizirali šolanje na daljavo – zgolj iz preventive. Nekateri dijaki in zaposleni so se tudi testirali, vsi rezultati, povezani s tem razredom, so bili negativni,« pravi ravnateljica ŠC Rogaška Slatina mag. Dubravka Berc Prah.

Skupina dijakov je na Portugalskem v sredo, 7. oktobra, opravila ponovno testiranje, pri čemer so vsi rezultati bili covid negativni. »V tem trenutku še čakamo na rezultate testiranja po metodi RTPCR (to je metoda, ki jo priznava tudi slovenski NIJZ). Resnično upamo, da se bodo tudi ti rezultati vrnili kot covid negativni in da bodo za celotno skupino s ponedeljkom, 12. oktobra, stekle načrtovane aktivnosti, torej praksa pri delodajalcih in vse ekskurzije, namenjene spoznavanju portugalske kulture in načina življenja,« razloži ravnateljica in doda: »Dijaki in učiteljica se dobro počutijo, nimajo simptomov okužbe, karanteno so pogumno prestali in se že veselijo vsega lepega, kar jih še čaka v prihodnjih dveh tednih. Veliko razumevanja so za nastalo situacijo pokazali tudi starši vseh dijakov tega oddelka: vsi se namreč zavedamo, da je covid-19 resnično postal del naše realnosti in da nam ne preostane nič drugega, kot da z njim živimo, seveda ob spoštovanju vseh priporočil in samozaščitnih ukrepov.« (J. S.)