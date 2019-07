Dijak Šolskega centra Rogaška Slatina osvojil mednarodno geografsko medaljo

Simon Šipec, dijak Šolskega centra Rogaška Slatina, je na Evropski geografski olimpijadi v Beogradu osvojil odlično bronasto medaljo.

Šipec je na državnem tekmovanju dosegel zlato medaljo in se uvrstil na evropsko geografsko olimpijado, kjer je ponovno dokazal, da je njegovo znanje na vrhunski ravni. Osvojil je namreč bronasto medaljo na evropski ravni.

Njegova mentorica Alenka Virant pravi, da je s tem dosegel svoj želeni cilj in izkazal veliko geografskega znanja. Virantova še pojasnjuje, da je tekmovanje izredno naporno, saj ves teden potekajo različne aktivnosti – pisali so zahteven štiriurni test iz različnih geografskih vsebin, izvedli dvodnevne terenske vaje in opravljali zahteven multimedijski test.