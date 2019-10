Digitalizacija prodira tudi v podjetja v Dravinjski dolini

Na rednem srečanju so se zbrali člani Dravinjskega poslovnega kluba (DPK). Osrednja tema tokratnega dogodka je bila ‘Ocena stanja digitalizacije podjetij po industriji 4.0 v Dravinjski dolini in širše na podlagi platforme ECTA’. Članom DPK so se na srečanju pridružili kolegi iz Kluba Podjetnikov Zlatorog Celje, s katerimi v zadnjem obdobju odlično sodelujejo.

V prostorih Dvorca Trebnik so debatirali o poti oz. postopkih, kako nadaljevati z digitalizacijo v Dravinjski dolini in na Celjskem nasploh. “Prvič smo predstavili rešitev platforme pod imenom ECTA, ki je namenjena temu, da bi popisali kompetence podjetij in posameznikov ter jih poskušali v digitalnem svetu zapisati s tehnologijo blockchain,” je povedal predsednik DPK Stanko Kolar. Na prvi stopnji gre za predstavitev in zapis podatkov, posledično pa tudi za razvoj platforme, ki jo želijo pripeljati tako daleč, da bi jo ‘posvojila’ Slovenija kot celota, kasneje pa tudi Evropa.

Sicer pa je po besedah Kolarja digitalizacija zelo širok pojem, od osnovne digitalizacije v admi-nistraciji do robotizacije in umetne inteligence. Kot ocenjuje si podjetja v Dravinjski dolini v glavnem želijo na to pot, vendar so za zdaj na njej le redka. DPK se zato trudi z dobrimi prak-sami pomagati podjetjem, ki šele začenjajo z digitalizacijo. Naslednji korak kluba pa bo, da osnutke platforme ECTA predstavijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in državo povabijo, da podpre tovrstne prakse. (Jure Mernik)

