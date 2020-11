Destinacija Rogla-Pohorje prejela znati zlak Slovenia Green

Turistična destinacija Rogla-Pohorje je prejela zlati okoljski znak Slovenia Green Destination.

To je novi dokaz, da se na tem območju zavedajo pomena trajnostnega turizma in ohranjanja okolja, in to na vseh področjih delovanja. Izrednega pomena je namreč, da je turistična destinacija najprej prijetna za vse, ki v njej delajo in živijo, saj bo le tako privlačna tudi za obiskovalce, je minuli petek za Radio Rogla povedala predstavnica destinacije Tjaša Kangler.

“Življenje tukaj je zeleno, trajnostno, mislimo na okolje, pa ne le na podorčju turizma, temveč tudi na drugih področjih. Kazalniki pa so različni, od porabe elektrike in vode, do zmanjšanja količine odpadkov, plastike, …” je pojasnila.

Sicer pa so v sklopu turistične destinacije ocenjevali vse štiri občine, konjiško, zreško, vitanjsko in oplotniško. Najbolje se je destinacija odrezala pri destinacijskem managementu, kjer je dobila vse možne točke.

Destinacija je naredila velike premike

Ob prejemu najvišjega okoljskega znaka so na Slovenski turistični organizaciji (STO) poudarili, da je destinacija naredila velike premike na področju trajnostnega razvoja turizma.

Rogla-Pohorje je v zeleno shemo slovenskega turizma vključena že od leta 2015, v letošnji predčasni obnovi ocene pa je prejela dovolj točk, da se sedaj lahko ponaša z zlatim znakom.

“Dober rezultat priča o veliki zavzetosti ekipe in vodstva destinacije za odgovoren razvoj turizma,” so sporočili iz STO.

S tem je destinacija Rogla-Pohorje vstopila v družbo drugih slovenskih destinacij, ki se že ponašajo z zlatom; to so Ljubljana, Podčetrtek, Bled, Rogaška Slatina, Komen, Miren Kras, Kamnik, Laško, Bela krajina, Brda, Kranjska Gora, Nova Gorica, Dolina Soče, Radovljica, Kočevsko, Vipava, Logarska dolina-Solčavsko.