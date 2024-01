Deskarska elita dvanajstič na Rogli

Na Rogli bodo jutri (v četrtek) že dvanajstič gostili svetovni pokal v deskanju na snegu. Šlo bo sicer že za trinajsto tekmo, saj so leta 2018 v dveh dneh pripravili dve. Organizatorji so za letošnji paralelni veleslalom prejeli blizu 70 prijav tekmovalk in tekmovalcev.

V družbi najboljših deskark in deskarjev alpskega sloga na svetu bodo znova tudi slovenski tekmovalci Gloria Kotnik, Tim Mastnak, Rok Marguč in Žan Košir. Omenjeni lovijo osmo slovensko uvrstitev na oder za zmagovalce na Rogli. Na domačih tekmah za svetovni pokal je bil Košir doslej ob zmagi (2021) še dvakrat drugi (2013 in 2014) in dvakrat tretji (2015 in 2017). Marguč ima eno tretje mesto (2019), prav tako kot Mastnak (2022).