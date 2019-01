Deseti novoletni skok v Savinjo

Člani Kajakaškega kluba Nivo Celje so na prvi dan novega leta pripravili že deseti tradicionalni novoletni skok v mrzlo Savinjo, ki so ji namerili pet stopinj Celzija. Idejni vodja tega vsakoletnega dogodka je maratonski plavalec Jože Tanko. Pred devetimi leti so s skoki v Savinjo na njegovo pobudo začeli pri jezu, odkar pa je zgrajeno poslopje Špice, dogajanje poteka na 25-metrskem delu kajakaške proge pri Špici.

Dogajanje privabilo plavalce in gledalce

Letošnja zima, polna sonca, nas še ni prepričala o svojem poslanstvu. Tudi novoletni dan je bil sončen, zato se je za zimski skok v Savinjo odločilo precej več junaških plavalcev iz raznih krajev Slovenije kot prejšnja leta. Kar 75 jih je bilo vseh skupaj, med njimi se je za skok v Savinjo ojunačilo kakšnih sedem žensk.

Najstarejša med njimi je bila 77-letna Majda Gričar iz Žirovnice, najstarejši moški je bil 72-letni Darko Završan. Vsi tekmovalci so bili športniki, kar se je poznalo po njihovih izklesanih postavah. Seveda si je vsak plavalec prislužil aplavz množice, pisno priznanje za sodelovanje, objem spremljevalcev in stisk roke podeljevalca priznanj.

Skok v vodo ni medsebojno tekmovanje

To je res, je pa tekmovanje posameznika s samim seboj. Nihče od prijavljenih si ni premislil. Vsi so bolj ali manj junaško zakorakali v vodo. Ko pa so po kamnitih stopnicah lezli iz reke, so komentirali vodo: »Mrzla … Mrzla … Mrzla kot pes … Ni preveč mrzla … Prijetna … «