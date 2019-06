»Delamo za mlade, podmladka pa ni«

Turistično društvo Nova Cerkev je obeležilo 50 let delovanja. Abrahama so praznovali kar tri dni – najprej so se v mlinarjevi hiši v Sorževem mlinu družili z vsemi, ki jim pomagajo soustvarjati program, hkrati so predstavili bilten ob jubileju. Dan zatem so v kapeli sv. Mihaela odprli razstavo Dediščina našega doma, ki jo je pripravila podružnična Osnovna šola Nova Cerkev in Socka. Vrhunec praznovanja je bila tradicionalna prireditev Folklora na vasi, kjer so sodelovale otroške in odrasle folklorne skupine, etno skupine, plesalci in domači godbeniki.

Obujanje kmečkih običajev

»V vsem tem času delovanja smo najbolj ponosni na sodelovanje s krajani, z domačimi in okoliškimi društvi ter občino,« izpostavlja predsednica društva Boža Prevolnik. Vsak torek jim uspe združiti domačine na dveurnih pohodih po Krajevni skupnosti: »Prihajajo pa tudi iz Vojnika, Celja, Slovenskih Konjic,« se pohvali Prevolnikova. Največ vsebin pripravljajo za mlade, ki jim želijo približati kmečke običaje – tako so lani pripravili izobraževalno delavnico izdelovanja ptičjih krmilnih hišic, pa kožuhovanje, redno skrbijo za zasaditve rož na šolah, vsako jesen pripravijo trgatev pri cerkvi, kjer je nasajena potomka trte z mariborskega Lenta.

Novih članov ni, ker ni časa

Točnega datuma ustanovnega občnega zbora društva ni, sledljivost se začne s prvim vpisom v register društev SO Celje, torej s 15. januarjem 1969. Programska usmeritev društva se je z leti prilagajala krajevnim potrebam, šlo pa je predvsem za olepševalno dejavnost kraja in kulturne prireditve. Najbolj so poznani po folklorni prireditvi in prva večja je bila v Novi Cerkvi ob praznovanju občinskega praznika leta 1977. »Za nadaljnjih 50 let si želimo predvsem podmladka. Ker delo v društvu temelji na prostovoljstvu in morajo torej ljudje vložiti svoj prosti čas, novih članov ni; enostavno nimajo časa,« izrazi želje predsednica društva.