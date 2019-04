Del kolesarske dirke Po Sloveniji znova tudi po štajerskih cestah

Organizatorji kolesarske dirke Po Sloveniji, ki bo tokrat med 19. in 23. junijem, so predstavili traso letošnje že 26. izvedbe. Karavana bo znova obiskala tudi štajerske ceste. Cilj prve od skupno petih etap bo v Rogaški Slatini, kamor bodo kolesarji prišli po 171 kilometrih kolesarjenja od starta v Ljubljani. Drugi dan bo na vrsti 146,3 kilometre dolga etapa Maribor – Celje. Najbolj štajerska etapa bo imela dva gorska cilja, na Velikem Tinju (tretja kategorija) in Svetini (druga kategorija) ter ‘leteče cilje’ v Slovenskih Konjicah, Šmarju pri Jelšah, Šentjurju in Štorah. Kolesarji se bodo proti cilju v Celju spustili s Celjske koče. Tretja etapa se bo začela v Žalcu in kolesarje peljala do Idrije. Nato sledita še etapi Nova Gorica – Ajdovščina in Trebnje – Novo mesto. Skupna dolžina dirke bo 797,6 kilometra.

Skupaj bo nastopilo 19 ekip, od tega pet iz vrst svetovne serije (Bahrain Merida, BORA hansgrohe, Dimension Data, Mitchelton – Scott in UAE Emirates). Nastop na dirki sta že potrdila današnja gosta novinarske konference Marko Kump iz vrst Adrie Mobil in Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je napovedal tudi prisotnost ekipnega kolega Jana Polanca. Lanskega zmagovalca Primoža Rogliča pa letos na dirki ne bo. Vse etape bodo prenašali tudi na Eurosportu.