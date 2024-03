Del 30. kolesarske dirke Po Sloveniji tudi po štajerskih cestah

Organizatorji kolesarske dirke Po Sloveniji bodo tudi del letošnje trase izpeljali po štajerskih cestah. Štajerska bo druga etapa 13. junija s startom v Žalcu in ciljem v Rogaški Slatini. Kolesarska karavana bo peljala tudi skozi Velenje, Vojnik, Celje, Laško, Štore, Šentjur in Šmarje pri Jelšah, gorski cilj druge kategorije bo na Celjski koči.

Dobrih 840 kilometrov dolga dirka bo sicer med 12. in 16. junijem, šlo pa bo za jubilejno 30. izvedbo. Vrhunec bo vzpon na Krvavec, sicer pa bo start dirke tokrat v Murski Soboti, cilj pa tradicionalno v Novem mestu. (Jure Mernik)