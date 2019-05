Dejavnost konjiškega podjetja Zlati grič že 20 let dopolnjuje golf

‘Oče’ konjiškega igrišča za golf je nekdanji direktor Zlatega griča Janez Lešnik, ki je z idejo o umestitvi golf igrišča med vinograde prepričal svojo takratno ožjo ekipo in skupino sponzorjev. Ideja se je ‘prijela’, ustanovili so golf klub s 15 člani in operativno so začeli s pripravljalnimi zemeljskimi deli. Aktualni direktor podjetja Silvo Žižek je ob 20-letnici igrišča, ki so jo pred dneve obeležili z golf turnirjem, dejal, da kljub temu, da je njihova osnovna dejavnost pridelava vin, tudi golf jemljejo zelo resno: “Golf je v tehnološkem smislu del vinogradov, v marketinškem smislu pa sestavni del destinacije Škalce, zato se z vinom odlično dopolnjuje. To je pravzaprav zgodba Zlatega griča, ki je konkurenca ne more kopirati.”

