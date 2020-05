Dečkovo naselje: Gradbena dela za stanovanjsko sosesko potekajo po načrtu

V stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10 intenzivno potekajo gradbena dela v 1. fazi. Mestna občina Celje je pridobila tudi uporabno dovoljenje za komunalno infrastrukturo. Zemeljska dela so se začela v avgustu na območju zadrževalnika meteornih vod, v začetka marca pa je podjetje Nepremičnine Celje začelo z gradbenimi deli za izgradnjo blokov in garažne hiše.

Komunalno infrastrukturo na območju bodoče stanovanjske soseske je zgradilo podjetje Nivo Eko, ki v sodelovanju s podjetjem Remont, gradi tudi stanovanjske bloke in garažno hišo.

Večino krije Evropska unija

Za dva večstanovanjska objekta so v zadnjih tednih opravili zemeljska dela, vgradili podložni beton in vlili temeljno ploščo. Trenutno potekajo betonska, armirano betonska in železokrivska dela in opaženje. Z deli ne odstopamo od terminskega načrta.

Ministrstvo za okolje in prostor je že izdalo sklep o sofinanciranju projekta. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša približnost 5,7 milijona evrov – od tega pa 80 odstotkov prispeva Evropska unija, 30 odstotkov pa Republika Slovenija. Vrednost celotne naložbe znaša 16,5 milijona evrov.

Prve vselitve prihodnje leto

Pri oddaji novih stanovanj bo družba Nepremičnine Celje posebno pozornost namenila mladim in mladim družinam, starejšim, ki jim bodo namenjena oskrbovana stanovanja, prav tako pa bo del stanovanj prilagojen gibalno oviranim posameznikom in osebam z okvaro vida ali sluha. Sicer pa smo pri projektiranju sledili sodobnim bivalnim standardom, ki zagotavljajo trajnostno in kvalitetno bivalno okolje, so še sporočili z Mestne občine Celje. Prva stanovanja bodo predvidoma vseljiva poleti 2021. (UC)