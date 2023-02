David Očko v Slovenskih Konjicah odprl nove prostore frizerstva in brivnice

David Očko je svojo dejavnost iz Zreč preselil v Slovenske Konjice. Poleg ženskega in moškega frizerstva ter brivnice se v ponudbi kmalu obeta več zanimivih novosti.

David Očko je svoj prvi frizerski salon odprl leta 2018 v Zrečah, pri rosnih 21 letih. Po uspešnih prvih štirih letih poslovanja se je odločil, da je čas za poslovni premik. Frizerstvo in brivnico Lifestyle je preselil v Slovenske Konjice, kjer zdaj tudi živi, strankam pa želi ponuditi še paleto novosti.

Minulo soboto je s svojo ekipo, trenutno so v podjetju zaposleni trije, odprl nove prostore v poslovni stavbi na Liptovski 6. Poleg ženskega in moškega striženja, urejanja brad in ličenja bo strankam tam kmalu na voljo še kozmetično-masažni salon in celotna organizacija presaditve las na kliniki v tujini, zagnal bo tudi spletno trgovino s kozmetičnimi izdelki.

Več in podrobneje o Davidovem poslu in načrtih pa preberite v prispevku nove številke lokalnega časopisa NOVICE, ki izide jutri.

(N. K.)

