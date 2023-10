Dars v ponovljen razpis za obnovo odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami

Dars se je odločil, da javni razpis za obnovo odseka štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na katerem je v začetku leta izbral konzorcij novomeškega CGP s partnerjema, a je razpis dvakrat razveljavila Državna revizijska komisija, zaključi brez oddaje naročila. Ob tem je napovedal nov in po obsegu spremenjen razpis.

Omenjena prenova bo sicer eden večjih gradbenih posegov na avtocestnem omrežju. Na tem odseku štajerske avtoceste bi po prvotnih načrtih med drugim prenovili voziščno konstrukcijo, izvedli gradbeno in elektro-strojno obnovo predorov Golo rebro in Pletovarje, obnovili viadukte Škedenj I. in II. ter Grapa, postavili protihrupne ograje in zamenjali signalizacijo.

A se je Dars zdaj odločil prenoviti še viadukt Slatina-D in porušiti ter na novo zgraditi viadukt Slatina-D. Zato je potrebna tudi optimizacija prvotno predvidenih del, še posebej glede izvedbe začasne prometne ureditve.

Dela bodo sicer po dosedanjih napovedih Darsa trajala vsaj dve gradbeni sezoni, promet, ki je na štajerski avtocesti izjemno gost, bo v tem času močno oviran.