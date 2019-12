Darilo: osvojite koledar Cinkarnark

Dekleta ŽKK Cinkarne Celje so se s košarkarskega parketa preselila še pred fotografski objektiv in pripravila koledar 2020. Ni ga mogoče kupiti. Preteklo soboto je dva ekskluzivno podelil Radio Rogla, še enega pa lahko danes dobite na Facebook profilu lokalnega časopisa Celjan.

Prazničen december oznanja, da se leto izteka, kar med drugim pomeni, da bo na pisarniških mizah in stenah potrebno zamenjati koledarje. Dekleta Ženskega košarkarskega kluba Cinkarne Celje so pripravila svojega – unikatnega in simpatičnega.

Aktualna ženska članska postava je stopila pred fotografske objektive v proizvodnih prostorih Cinkarne Celje. Vsaka med njimi tako predstavlja drugo poslovno enoto ali izdelek. Slovenske državne in pokalne prvakinje so dokazale, da jim je poziranje domače kot trojke na igrišču.

Nagradna igra

Koledarja ni mogoče kupiti. Pretekli vikend je ekskluzivni dva izvoda podelil Radio Rogla, danes pa lahko še en izvod dobite v nagradni igri na Facebook profilu lokalnega časopisa Celjan. Nagradno igro začnemo danes, 11. decembra; želimo vam veliko sreče pri žrebu.