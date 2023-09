Danes začetek velikega jadralskega izziva, na katerem sodeluje Bistričan Uroš Kraševac

Popoldne ob 13.30 bo začetek velikega jadralskega izziva, na katerem sodeluje Uroš Kraševac iz Slovenske Bistrice. S 6,5 metra veliko jadrnico se bo sam podal čez Atlantik. Na barki bo preživel več kot mesec dni in pri tem ne bo imel stika z zunanjim svetom …

Uroš Kraševac je šele četrti Slovenec, ki se je kvalificiral na eno najzahtevnejših solo oceanskih jadralskih regat – MiniTransat. Gre za čezatlantsko regato na najmanjših oceanskih jadrnicah (velikih le 6,5 metra), ki poteka vsaki dve leti. Predstavlja izjemen jadralski izziv in velja kot odskočna deska v profesionalne tekmovalne vode na večjih oceanskih jadrnicah. Vsak stik z zunanjim svetom je med regato prepovedan. Jadralci lahko uporabljajo samo tiste informacije, ki prihajajo prek radijskih valov, torej jadrajo brez modernih satelitskih slik ali GPS navigacije.

Start 24. izvedbe regate naj bi bil 24. septembra 2023, a so ga organizatorji zaradi premočnih vetrov prestavili na danes ob 13.30.

Na regato se je uvrstilo 90 jadralcev, ki so si to čast morali prislužiti s trdim delom in jadralnimi uspehi v preteklih dveh letih. Uroš je šele četrti Slovenec, ki se podaja na to preizkušnjo. V naslednjem mesecu in pol bo prejadral 4050 navtičnih milj (6517 km). Prvi del regate poteka od francoskega Les Sables d’Olonne do Santa Cruza de la Palma na Kanarskih otokih in bo po predvidevanjih (odvisno od vremenskih razmer) trajal kak teden ali dva. V drugi etapi pa se bodo jadralci iz Santa Cruza de la Palma podali čez Atlantik do Saint Françoisa na Guadeloupu.

O Urošu

Uroš je vsestranski športnik, diplomant Fakultete za šport. Po obdobju tekmovanja v olimpijskih razredih je postal trener pri Jadralni zvezi Slovenije. Kmalu je ugotovil, da še ni pripravljen končati s premagovanjem svojih izzivov, zato je, kot pravi trmast “Pohorc”, našel poslanstvo najvišje na zahtevnostni lestvici – v solo oceanskem jadranju.

Neverjetni izzivi

V dveh letih od te usodne odločitve je s svojo sestro Marušo Kraševac postal Guinnesov svetovni rekorder v jadranju, evropski podprvak v solo jadranju, prejadral Jadran po dolgem in počez ter dosegel nepričakovano veliko zmag in ostalih dobrih rezultatov na regatah francoske jadralne scene, ki velja za zibelko oceanskega jadranja.

S pomočjo švicarskega kluba Ashika Sailing, ki je bil ustanovljen za ta namen, in s podporo vodilnega svetovnega proizvajalca športnih jadrnic, slovenskega podjetja Seascape, se je uspešno kvalificiral na eno izmed najbolj zahtevnih solo oceanskih regat – Mini Transat. (B.P.)