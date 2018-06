Danes ves dan v Zrečah mednarodna komisija Entente Florale Evropa 2018

Danes je v Zrečah mednarodna komisija Entente Florale Evropa 2018, ki sicer po vseh Evropi ocenjuje najlepše urejena mesta. Za prestižen naziv se letos potegujeta dve slovenski občini Črna na Koroškem in Zreče.

Na kar šesturnem ogledu mesta Zreče si delegati danes ogledujejo in ocenjujejo kvaliteto življenja Zrečanov v povezavi z urejenostjo okolja. Ogled so dopoldne začeli pri hotelu v Zrečah, nadaljevali so ga skozi terme in vrtec. Pot jih je vodila skozi gozd, mimo apartmajskih vil do parka in naprej mimo blokov ter otroškega igrišča. Nato so se z avtobusom odpeljali do pokopališča. Sledil je ogled muzejske zbirke.

Pri Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče so predstavili delovanje izobraževanja v kraju. Popoldne so se odpravili po industrijskem delu Zreč, sklep pa bo pozno popoldne na Rogli.

Oglejte si pestro fotogalerijo iz dogajanja, več pa v prihodnji številki NOVIC.