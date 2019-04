Danes po vsej Sloveniji, tudi na Štajerskem dan odprtih vrat čebelarjev

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu skupaj s čebelarskimi društvi po Sloveniji danes organizirajo ‘dan odprtih vrat‘ slovenskih čebelarjev. V več kot 90-ih čebelarskih društvih po Sloveniji prikazujejo čebelarsko dejavnost. Predstavljajo postopek pridobivanja medu in pomen čebel, kot pomembnih opraševalk za kmetijstvo in pridobivanje hrane. Predstavitve so pripravili tudi v Čebelarskih društvih Slovenske Konjice, Loče, Zreče in Oplotnica.

Dopoldne smo obiskali tudi predsednika Čebelarske zveze Slovenske Konjice, Aleksandra Žvikarta, ki nam je predstavil čebelarsko dejavnost in dobrote. Več in podrobneje kmalu v NOVICAH.