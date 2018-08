Danes na štajerskih cestah poostren nadzor prometa

Danes je na štajerskih cestah poostren nadzor prometa. Obsežnejšo kontrolo nad vozniki danes izvajajo na območju Policijske uprave Maribor in Celje. Kontrola poteka v sklopu vseevropske akcije Hitrost, v kateri od 6. do 12. avgusta sodelujejo tudi slovenski policisti. Na območju Policijske uprave Celje danes v sodelovanju s predstavniki ZŠAM Celje, Radeče in Zreče izvajajo poostrene represivno – preventivne aktivnosti s poudarkom na nadziranju hitrosti vožnje udeležencev v cestnem prometu.

Mag. Elvis A. Herbaj iz sektorja uniformirane policije Policijske postaje Celje je ob tem povedal, da je prevelika hitrost eden najpogostejših vzrokov in dejavnikov prometnih nesreč. Trki pri višjih hitrostih povzročajo veliko težje posledice pri udeležencih, kot pri nižjih hitrostih. Prav tako pa se s povečevanjem hitrosti vozniku zoži vidno polje, zato lahko zaznava in opazuje objekte, ki so v sredini fokusa njegovega vida. Temu pravijo tudi tunelski vid. Ravno zaradi tega pa se lahko spregleda ali napačno oceni dogajanje ob robu cestišča, kjer so večinoma pešci, kolesarji in motoristi, torej ranljivejši udeleženci v prometu.

Prisotni so bili tudi krajevni predstavniki Zveze šoferjev in avtomehanikov Slovenije. O pomenu opravljanja varne vožnje, ne samo med mladimi vozniki, pa je spregovoril predsednik celjske regije ZŠAM, mag. Roman Kranjc. Vadba varne vožnje mora potekati na poligonih, ki zagotavljajo simulacije nevarnosti na varen način. So si pa nekoč, danes starejši vozniki, namesto na poligonih izkušnje nabirali s kilometri in na račun lastnih napak. Da bi bilo tega čim manj, pozivajo naj se tudi že izkušenih vozniki udeležijo treningov varne vožnje. Tisti, ki so se jih že samoiniciativno udeležili, pa večinoma menijo, da bi taka vadba morala biti predpisana za vse.

Oglejte si, kako je bilo danes v Zrečah, kjer smo delo policistov spremljali dobro uro. Več in podrobneje v eni izmed naslednji številki NOVIC.