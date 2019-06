Danes je na sporedu najbolj štajerska etapa letošnje kolesarske dirke Po Sloveniji

S 171 kilometrov dolgo etapo med Ljubljano in Rogaško Slatino se je včeraj začela 26. kolesarska dirka Po Sloveniji. Danes pa je na vrsti 146,3 kilometre dolga etapa Maribor – Celje. Najbolj štajerska etapa bo imela dva gorska cilja, na Velikem Tinju (tretja kategorija) in Svetini (druga kategorija) ter ‘leteče cilje’ v Slovenskih Konjicah, Šmarju pri Jelšah, Šentjurju in Štorah. Kolesarji se bodo proti cilju v Celju spustili s Celjske koče. Peljali se bodo tudi skozi Oplotnico, Malahorno, Bezino, čez Gračič v Zreče, nato v Zeče, Slovenske Konjice, znova v Bezino, Oplotnico, Dobriško vas, Pobrež, Tepanje, Dražo vas, Žiče, Loče in naprej proti Čadramski vasi in Zgornjim Poljčanam. Po časovnici naj bi bili na letečem cilju v Slovenskih Konjicah med 12.40 in 12.55.