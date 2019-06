Danes bodo padali vročinski rekordi. Popoldne pri nas lahko tudi nevihte

Danes bi lahko padel najbolj vroč junijski dan v zgodovini meteoroloških meritev. Tudi na Štajerskem se bo ogrelo vse do 38 stopinj Celzija, proti večeru in zvečer pa bodo ozračje predvsem na Štajerskem ohladile krajevne plohe in nevihte.

Te bodo zaradi velike pregretosti ozračja lahko tudi močnejše. Močnejše nevihte so najverjetnejše na na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju, kasneje pa tudi na Dolenjskem in v Beli krajini.