Danes bi moral v Tokiu zagoreti olimpijski ogenj

Športni vrhunec leta 2020 bi morale predstavljati poletne olimpijske igre v Tokiu. Če ne bi prišlo do epidemije koronavirusa in posledično preložitve iger na naslednje leto, bi olimpijski ogenj v japonski prestolnici zagorel danes. Zdaj športniki in športni navdušenci upajo, da se bo to zgodilo 23. julija 2021. Med resnimi kandidati za nastop v Tokiu je kar precej Štajercev. Zagotovo bodo na visoka mesta ciljali nekateri judoisti in atleti, tudi rokometaši, če se jim bo na igre uspelo uvrstiti.

Sicer pa so prav štajerski športniki poskrbeli za največ veselja Slovencev na zadnji poletnih igrah v Riu. Spomnimo: judoistki Tina Trstenjak in Ana Velenšek sta domov prinesli zlato oz. bronasto medaljo, s srebrom se je v domovino vrnil še kajakaš, Hrastničan Peter Kauzer, ki pa je nekdanji dijak I. gimnazije v Celju. Četrto slovensko medaljo – srebrno je pred štirimi leti priboril jadralec, Izoljan Vasilij Žbogar.