Dan upora: Na Boču poklon zgodovini

Osrednji dogodek ob dnevu upora, ki ga obeležujemo 27. aprila, za občini Rogaška Slatina in Poljčane vsako leto organizirajo pri spomeniku padlim v drugi svetovni vojni na Boču.

Občini proslavo organizirata izmenično, letos je bila na vrsti slatinska občina (poleg občine sta bila soorganizatorja zavod za turizem in kulturo ter veteranske organizacije), zato so bil v kulturnem delu programa nastopajoči iz te občine, pa še godba na pihala iz Poljčan. V programu, ki ga je povezovala Sergeja Javornik, sta tako nastopila Vokalna skupina Vitis in harmonikarji Glasbene šole Simona Plemenitaša. Lepo, tudi toplo vreme je na Boč privabilo zelo veliko ljudi, mnogi so prišli tudi peš. Navzoči so bili praporščaki številni organizacij in društev ter slovenske vojske, ob slatinskem županu, mag. Branku Kidriču, še častni občan dr. Jože Lipnik.

Slavnostni govornik je bil zgodovinar Stane Kocutar, ki je orisal pot slovenskega naroda do samostojnosti in lastne države. Izpostavil je generala Rudolfa Maistra in obrambo Maribora po prvi svetovni vojni in nadaljeval, »da sta bila nacizem in fašizem kriva za vso zlo med drugo svetovno vojno in po njej«. Dotaknil se je še dogajanja pred osamosvojitvijo Slovenije, ko smo se razšli z bivšo skupno državo. Ob koncu se je vprašal, ali smo se borili za takšno državo, v kateri sedaj živimo, »ki ni pravična za vse, in v kateri že leta z nasmeškom na obrazu ocenjujejo, da naše vojska ni sposobna braniti svoje države. Naš edini cilj je Slovenija, naš dom, ki mora ostati tudi rodovom, ki prihajajo, zato z vso resnostjo izbirajmo ljudi, ki so vredni biti naši voditelji in terjajmo njihovo odgovornost«. Vprašal se je še, po čem se naša politika loči od politik v državah z dolgoletno demokratično tradicijo in odgovoril, da drugod pri pomembnih narodovih vprašanjih ni pomembno, če na oblast pride diametralno drugačna politična skupina.

Foto: Jože Strniša