Dan spomina na žrtve prometnih nesreč: »Življenje ni rezervni del«

Z razmerami v prometu ne moremo biti zadovoljni. V širši celjski regiji so ceste letos vzele 22 življenj, to je 10 več kot lani. Na območju policijske postaje Slovenske Konjice, ki pokriva vitanjsko, zreško in konjiško občino, pa so v letošnjih prometnih nesrečah umrli trije udeleženci, lani nihče. K odgovornemu ravnanju v prometu pozivajo mnogi. K osveščanju naj bi pripomogel tudi Dan spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga obeležujemo tretjo nedeljo v novembru Tema letošnjega je Življenje ni rezervni del. V Zrečah je bila prireditev, ki so jo organizirale občine Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica. Zreški župan Boris Podvršnik je med drugim povedal, da si občina za boljšo prometno varnost prizadeva z urejanjem prometne infrastrukture. Emilijan Fijavž, predsednik društva ZŠAM Zreče, pa je dejal, da društvo veliko pozornosti posveča varnosti otrok v prometu. Saša Kotnik Hren je povedala, kako je zaradi voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola, izgubila nogo. Ob tem pa je vse udeležence v prometu pozvala, da ne sedajo za volan, če pijejo alkohol. Pred prireditvijo so v spomin na preminule v prometnih nesrečah prižgali sveče. Podžupan občine Vitanje Milan Hrovat je napovedal, da bo naslednje leto prireditev ob svetovnem dnevu prometnih nesreč v Vitanju.

