Dan odprtih vrat TipStop Vianor Celje

S prvim marcem so v Celju odprli novo prodajno mesto v Celju. Na Ipavčevi ulici, kjer je bivši Avto Celje odslej nudijo vrhunske storitve za jeklene konjičke. Poleg osebnih vozil nudijo storitve za camp vozila ter poltovorna in tovorna vozila. Minuli teden so poskrbeli tudi za dan odprtih vrat, kjer so si obiskovalci lahko ogledali najnovejše naprave, ki

bodo v rokah strokovno usposobljenih sodelavcev poskrbele za stalni vrhunski izgled in

delovanje vozil. Za vsakega obiskovalca so pripravili tudi darilo, potekal je zabavni kviz in na koncu podelili dve glavni nagradi: komplet vrhunskih pnevmatik Nokian Wetproof. Nagradi sta prejela Vesna Malgaj iz Rimskih Toplic in Celjan Srečko Bobnič.

Na dnevu odprtih vrat sta bila tudi naša jutranjika Radia Rogla Peter Klima in Iztok Krajnc.

Foto: Boštjan Vihtelič