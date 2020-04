Damjan Novaković, trener KK Rogaška: “Najbolj si želim sobote in tekme pred polnimi tribunami!”

Kako nedokončano sezono košarkarjev Rogaške ocenjuje trener Damjan Novaković, ki je ekipo vodil že sedmo leto zapored? Damjan seveda gleda tudi naprej in pričakuje normalno igranje sezone 2020/2021. V pogovoru je povedal še marsikaj zanimivega.

Pri oceni sezone 2019/2020 KK Rogaška je potrebno imeti v mislih, da se je končala predčasno. Kako ocenjujete odločitev, predčasni konec sezone? “Prekinitev sezone zaradi izredne situacije je popolnoma logična odločitev, jasno je tudi, da ni bilo možno po odigranih treh krogih razglasiti prvaka. Lige, v katerih se vrti ogromen denar (NBA, eurolige), še vedno upajo na skrajšan zaključek sezone, a vemo, da je tudi to pod velikim vprašajem.”

V ABA ligi ste odigrali vse tekme, razen ene, ki ne bi imela posebnega vpliva na rezultat. Kakšna je ocena nastopov v mednarodni ligi? “Poškodbe so nas ustavile, da nismo na koncu bili med vodilnimi štirimi ekipami, to ni samo moje mnenje, isto meni večina kolegov trenerjev v ABA 2 ligi. Pred poškodbo Lelića smo delili drugo mesto na tabeli (8 : 4), brez njega je bilo veliko težje, a verjamem, da bi tudi brez njega prišli do drugega ali tretjega mesta. Žal smo potem igrali še cel mesec brez Fermeta, vse skupaj je kulminiralo na domači tekmi proti Sutjeski, ko smo igrali brez Lelića, Vujasinovića, Fermeta in Washingtona. Dejansko priznam samo ekipi Borca, da je bila boljša.”

V tej sezoni ste to ligo igrali tretjič. Kako bi ocenili to sodelovanje? “Liga ABA 2 se je v teh treh letih zelo uveljavila, medijsko je zelo pokrita, igralci so motivirani, da jo igrajo in zato se lažje odločijo za prihod v Rogaško. KK Rogaška in Rogaška Slatina sta na področju lige postala prepoznavna, nenazadnje smo v ligi igrali proti dvema nekdanjima evropskima prvakoma. Škoda je edino, da se liga zaradi logistike ne igra ob sobotah.”

Menite, da je ABA liga 2 še potrebna oziroma, da bi bilo sodelovanje v njej še koristno? “Liga ima seveda in pluse in minuse, en minus sem že omenil, igranje čez teden namesto ob vikendih, drugi je, da v Rogaški imamo vedno precej neizkušenih igralcev, ki rabijo več treningov, po drugi strani je igranje tekem tudi odlično za razvoj. Vsi ostali dejavniki sodelovanja v ABA 2 so pozitivni. V današnji situaciji je težko govoriti o sodelovanju v ABA ligi v prihodnji sezoni.”

Če se malo vrneva na začetek. Rogaška je v zadnjo sezono šla s povsem spremenjeno ekipo v primerjavi z letom prej. Kako ste zadovoljni s sestavo ekipe, ali drugače, bi se lahko pri kakšnem igralnem mestu odločili drugače? “Tradicionalno najboljši igralci po sezoni odhajajo v klube višjega nivoja in smo tako kot vedno ekipo dodobra spremenili, generalno sem zadovoljen s sestavo ekipe, kar smo dokazali z rezultati v tej sezoni.”

V slovenski ligi je bil osnovni cilj dosežen. Brez posebnih težav ste se uvrstili v ligo za prvaka, nato pa odigrali le še eno tekmo. Kakšna je vaša ocena sezone? “Rogaška se je že sedmo leto zapored uvrstila v ligo za prvaka, ni bilo tako enostavno, kot je zgledalo, večkrat smo igrali tekme domače lige en dan po dolgi nočni vožnji iz tujine. Težko je oceniti sezono, ki se ni končala, sam sem verjel, da bomo v zaključku sezone igrali najboljšo košarko. Poškodovani igralci so se vrnili, Bernard se je učil in mislim, da bi bil zelo pomemben član ekipe v ligi za prvaka in doigravanju. Na edini tekmi nadaljevanja smo zmagali Krko, sam sem verjel v ekipo in nobenem nasprotniku ne bi bilo lahko igrati proti Rogaški.”

Kako nasploh, kot izkušen trener, ocenjujete kvaliteto slovenske lige? “V zadnjih letih se je kvaliteta lige dvignila. Dokaz je, da smo v ABA ligi imeli tri udeležence, ob tem velja poudariti veliko borbo za uvrstitev v ligo za prvaka, kjer so v preteklih treh sezonah ekipe, ki se niso uvrstile v ligo za prvaka, zmagovale v prvem delu sezone ABA ligaše.”

V situaciji, ko je življenje praktično ustavljeno, je verjetno brez pomena razmišljati, kako naprej. A vseeno, vi imate pogodbo s KK Rogaška, ki jo lahko podaljšate. Še kaj razmišljate v tej smeri? “Vedno razmišljam o košarki, zelo sem motiviran, da bi obdržali jedro ekipe in v naslednji sezoni nadaljevali tam, kjer nas je izredno stanje ustavilo. Bomo videli, v tem trenutku je težko karkoli napovedovati. Danes, ko smo v posebni, nenavadni situaciji, bi si najbolj želel, da je v soboto v Rogaški pomembna tekma pred polnimi tribunami in najboljšimi košarkarskimi navijači v Sloveniji. Ostanite zdravi in se vidimo na prvi tekmi sezone 2020/2021. (Jože Strniša)