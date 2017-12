Dalmatinski božič navdušil Slovenske Konjice

V Športni dvorani Slovenske Konjice je drevi potekal dolgo pričakovani koncert Tomislava Bralića in Klape Intrade, ki ga je mestu skupaj z Radiem Rogla poklonil Biograd na Moru, ena najbolj priljubljenih turističnih poletnih točk ljudi tega kraja. Skoraj tisoč in pol obiskovalcem so pričarali pravi dalmatinski božič, že pred dvorano je zadišalo po ribah z žara, pesem vrhunske skupine pa je vse očarala. Večer sta skupaj z županom Slovenskih Konjic Miranom Gorinškom in podžupanom Biograda na Moru Marjanom Stopferjem uvedli voditeljici Radia Rogla, Darja Gajšek in Alenka Vodušek.

Utrinke s koncerta najdete v fotogaleriji. Več o dogodku preberite v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE.