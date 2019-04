Cvetoča razstava na Pragerskem znova navdušila

Na Pragerskem so prizadevni prostovoljci iz domačega turističnega društva minuli konec tedna priredili veliko razstavo cvetja, ki ne ovene.

Že tretje leto zapored je razstava privabila več kot 1.500 obiskovalcev. Tokrat se je v šolski telovadnici zbralo okoli 70 razstavljavcev iz vseh slovenskih pokrajin, razstava pa je dobila tudi mednarodni značaj, saj so prišli tudi gostje iz Hrvaške. Razstavili so raznovrstno cvetje, ki so ga izdelovalke in izdelovalci naredili s svojimi rokami – cvetje iz krep papirja, iz najlona, kvačkano ter cvetje iz drugih materialov.

»Nekoč, ko še ni bilo cvetličarn in se cvetja še ni dalo vzgojiti ali uvažati iz drugih delov sveta, so tako cvetje izdelovali v domala vsakem domu. Zdaj pa to staro ljudsko spretnost ohranjajo le redki prizadevni posamezniki. Svoje spretnosti so na razstavi radi prikazali tudi drugim. Zanimivo, čeprav so si končni izdelki podobni, so načini izdelave zelo različni,« je še dejala Milena Furek, vodja pripravljalnega odbora. (Foto: B. Ptičar)

