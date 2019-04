Cvetna nedelja: V Vitanju blagoslovili butare in oljčne vejice

Danes je cvetna nedelja. Tudi v Vitanju so dopoldne pred župnijsko cerkvijo Svetega Petra in Pavla blagoslovili zelenje (oljčne vejice in različne vrste butar/snopov). Sveto mašo je daroval domači župnik Urban Lesjak.

Posebnost maše na cvetno nedeljo je tudi v Vitanju danes bil začetek obreda z blagoslovom zelenja pred cerkvijo, ki so ga nato odnesli v cerkev. Videli smo številne ročno izdelane butare, med katerimi so v osrčju prevladovale pomaranče. Opazili smo tudi nekaj butar z jabolki, tako, kot so to počeli nekoč, med bolj izvirnimi pa je bila butara z ananasom.

Ste vedeli?

Cvetni nedelji pravimo tudi »cvetnica« in je zadnja nedelja pred veliko nočjo. Na ta dan katoliški verniki blagoslavljajo oljčne veje ali pomladansko zelenje, povezano v šope ali butare. Kristjani se na ta dan spominjamo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, kjer so ga ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. Cvetna nedelja je torej uvod v veliki teden, v katerem se kristjani spominjajo zadnjih dni Jezusovega življenja, zato se pri maši bere daljše poročilo o Jezusovem trpljenju, imenovano pasijon.

S cvetno nedeljo povezujemo zelo staro šego. Ljudje so zbirali »sveto« rastlinje, ki naj bi varovalo pred strelo in drugimi naravnimi dejavniki, na katere ne moremo vplivati, prav tako pa naj bi pospeševalo rast, plodnost in odganjalo zle sile ter bolezen.

Pri pripravi butar so nekoč veljala določena pravila. Velikost butare naj bi odražala starost njenega lastnika, zato so imeli otroci majhne butare, večji fantje pa so butaram dodali leskove veje, ki so podaljšale dolžino butar.