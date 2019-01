Cvetličarna Darja v Konjicah praznuje četrt stoletja

Pred petindvajsetimi leti so Slovenske Konjice dobile novo cvetličarno. Na Starem trgu so na pobudo Darje Srebot odprli Cvetlično darilni butik Darja, ki deluje še danes.

Darja Srebot je kupila prostore na stari pošti v Konjicah, kjer je maja leta 1993 odprla svojo cvetličarno. Kmalu po odprtju so začeli poslovati kot podjetje Dar-denj d.o.o. Po dobrih desetih letih so kupili in prenovili še sosednji lokal in s tem velikost cvetličarne s 30 kvadratnih metrov povečali na 50 kvadratnih metrov. Srebotova pravi, da so takrat v mesto cvetja in vina z novim načinom in trendom prinesli nekaj drugačnega, leta 2008 pa so odločili še za vrtnarstvo v Zrečah.

Srebotova je za 25-letno poklicno pot nedavno prejela priznanje Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenske Konjice. Ob tem je povedala: »To je samo potrditev, da delaš pravilno, da si deloven in da si še vedno aktiven. Zdi se mi, da je to dodatna vzpodbuda za naprej in lepa pozornost s strani obrtne zbornice.«

Več o Darji Srebot in njeni poklicni poti lahko preberete v zadnji decembrski številki NOVIC.