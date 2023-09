Čuten pozdrav jeseni

Čutna glasba, zapeljivi gibi, rdeča barva in neverjetno močna mavrica, ki so jo opazili vsi Celjani. Nekako tako bi lahko opisali ‘Koncert pod zvezdami – glasbeno-plesno fantazijo’, ki je Celjane navdušil tik pred iztekom poletja in na svojstven način pozdravil prihajajočo jesen.

Glasbeno-plesni dogodek se je minuli teden zgodil na ploščadi pred splavarjem pred Osrednjo knjižnico Celje. Na njem so se številni obiskovalci lahko skozi čustveno glasbo in strasten ples sprehodili skozi bisere klasične, operne in jazz glasbe s pridihom čardaša in ognjemetom plesne improvizacije. V svet čutnosti, strasti in romantike so jih z glasbo, s plesom in z očarljivimi rdečimi opravami popeljale štiri ženske – Inga Ulokina na violini, ki trenutno deluje kot koncertna mojstrica Ljubljanskega godalnega ansambla in Zagrebškega komornega orkestra ter profesorica violine, komorne glasbe in orkestra, Olga Ulokina na klavirju, priznana muzikologinja, skladateljica in avtorica več učbenikov za glasbeno izobraževanje, Marina Igritskaya, sopranistka in umetniška vodja Mednarodnega glasbenega festivala Talisman, ter Živa Čeričko Čerček, ena najbolj prepoznavnih plesalk flamenka v Sloveniji, ki je celoten nastop začinila s strastnimi gibi tega zelo prepoznavnega španskega plesa.

Skozi njihov nastop smo lahko prepoznali svetovno znane skladbe znamenitih skladateljev z vsega sveta. Flamenko pa je dogodku dal še bolj strasten pridih in nam klasiko, kot denimo balet Labod, ki ga običajno spremljamo pod okriljem velikih baletnih ansamblov, prikazal na nekoliko drugačen način. Še poseben čar je ustvarila zelo močna mavrica, ki se je ravno med dogodkom razvila preko celjskega neba.

Gostiteljicam bi se sicer na dogodku moral namesto operne pevke pridružiti Aleksander Kuzmanovski na violončelu, a ga je zaradi očetovskega dopusta tokrat moral izpustiti. (MH)