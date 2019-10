Čokoladno kokosove kocke

Sestavine za pekač 18×25 cm:

​biskvit

3 jajca

100 g sladkorja

50 ml olja

80 g moke

20 g grenkega kakava

pol pecilnega praška

50 g jedilne čokolade za preliv

100 ml mleka za preliv

​krema

500 g kisle smetane

100 g kokosove moke

zavitek Želatine Fix

50 g sladkorja v prahu

glazura

80 g jedilne čokolade

80 g masla

Priprava:

korak:

Beljake stepemo v sneg. V posodi zmešamo rumenjake, sladkor in olje, dodamo moko s kakavom in pecilnim praškom ter gladko zmiksamo. Nazadnje z lopatko vmešamo sneg beljakov. Maso razporedimo po pekaču in pečemo na 180oC približno 25 minut. Še topel biskvit prelijemo s prelivom iz stopljene čokolade in mleka ter pustimo, da se ohladi.

korak:

Za kremo v kislo smetano gladko vmešamo kokosovo moko, Želatino Fix in sladkor v prahu. Kremo premažemo po ohlajenem biskvitu in postavimo v hladilnik za dve uri, da se krema učvrsti.

korak:

Za glazuro čokolado nalomimo na kocke in jo z maslom v manjši kozici na nizki temperaturi segrevamo in vmes večkrat premešamo, dokler ne dobimo gladke glazure. Še toplo prelijemo po hladni kremi in postavimo na hladno. Pecivo je najboljše naslednji dan.