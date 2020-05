Čokoladni kolač z jagodami

čokoladni biskvit:

100 g temne čokolade

2 žlici kakava

6 žlic sladkorja

4 žlice moke

6 jajc

3 žlice mleka

1 pecilni prašek

maslena krema:

150 g masla

5 dl mleka

150 g sladkorja

7 žlic moke

2 vanilijeva sladkorja

500 g jagod

čokoladni preliv:

200 g čokolade za kuhanje

4 dl smetane za stepanje

Čokoladni biskvit:

Čokolado nadrobimo v manjšo posodo, ki jo položimo nad soparo in počasi stopimo. Pečico segrejemo na 180 °C. Rumenjake in sladkor stepamo, da dobimo gosto svetlo peno. Moko presejemo na rumenjakovo peno. Primešamo še stopljeno čokolado in mleko. Beljake stepemo v čvrst beljakov sneg, ki ga nežno vmešamo k ostalim sestavinam. Testo nalijemo v pekač, ki ga za približno 30 minut položimo v ogreto pečico.

Pečen biskvit zvrnemo na mrežico in ohladimo.

Maslena krema z jagodami:

Sladkor in moko gladko razžvrkljamo z 2 decilitroma mleka. Preostalo mleko zavremo. V vrelo mleko med mešanjem nalijemo razžvrkljano zmes. Mešamo in kuhamo 5 do 6 minut, da se zgosti. Odstavimo in ohladimo. Zmehčano maslo penasto stepemo in vmešamo v ohlajeno zmes.

Jagode očistimo in drobno narežemo.

Ohlajen biskvit enkrat prerežemo. Eno polovico biskvita položimo v pekač, v katerem smo ga spekli. Premažemo ga s polovico kreme. Po kremi enakomerno porazdelimo narezane jagode, ki jih prekrijemo s preostalo kremo. Vse skupaj pokrijemo z drugo polovico biskvita.

Smetano pristavimo. Čokolado nadrobimo in stresemo v smetano. Med mešanjem počasi segrevamo, da se čokolada stopi; zavreti ne sme.

Stopljeno čokolado odstavimo in nekoliko ohladimo.

Čokoladni preliv prelijemo po biskvitu in počakamo, da se ohladi na sobno temperaturo. Kolač pred serviranjem damo za nekaj ur v hladilnik.