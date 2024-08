Čokoladne lunice

Testo:

6 jajc

1 ščepec soli

250 g zmehčanega masla

150 g sladkorja

1 vrečka vanilijevega sladkorja

200 g gladke moke

1 vrečka pecilnega praška

200 g čokolade v prahu

200 g mletih orehov

Krema:

1 dl mleka

100 g sladkorja

100 g mletih orehov

100 g masla, narezanega na koščke

100 g drobno naribane čokolade

1 pest mletih orehov za posip

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. V dve skledi ločimo beljake in rumenjake. Beljake skupaj s ščepcem soli stepemo v čvrst sneg. V skledo z rumenjaki dodamo zmehčano maslo, navaden in vaniljev sladkor. Z električnim mešalnikom stepamo toliko časa, da nastane rahla, svetlo rumena zmes. V skledo presejemo moko in pecilni prašek. Dodamo čokolado v prahu in orehe ter dobro premešamo. Mešanico suhih sestavin na nizki hitrosti počasi vmešamo v rumenjakovo zmes. V testo nato v dveh delih vmešamo še beljakov sneg. Globok pekač obložimo s papirjem za peko in vanj vlijemo pripravljeno testo, ki ga z lopatko ali hrbtno stranjo žlice enakomerno razmažemo po pekaču in po vrhu lepo pogladimo. Testo pečemo v ogreti pečici 30 minut.

Medtem ko se testo peče, pripravimo čokoladno kremo. Na kuhalnik pristavimo kozico z mlekom in sladkorjem. Segrevamo in ko se ves sladkor stopi, mleko pa skoraj zavre, kozico odstavimo. Dodamo orehe, čokolado in maslo ter dobro premešamo, da dobimo enotno kremo, ki jo premažemo po pečenem biskvitu. Pustimo, da se krema in biskvit povsem ohladita.

Po ohlajeni kremi potrosimo mlete orehe. Iz testa s posebnim modelčkom ali s pomočjo kozarca izrežemo lunice in postrežemo.