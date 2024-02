Čoko-espresso tortica

150 g piškotnih drobtin

70 g masla

1 žlica ruma

Krema:

250 ml sladke smetane

200 g temne čokolade

250 g mascarpone

30 ml espressa (močne črne kave)

Naribana čokolada za okras

Piškotne drobtine, stopljeno maslo in rum pomešamo in obložimo tortni model. Za nadev segrejemo sladko smetano, ji primešamo nalomljeno temno čokolado in dodamo espresso. Ko se čokolada stopi, počakamo, da se zmes nekoliko ohladi in ji dodamo mascarpone, ki ga rahlo vmešamo, da se sestavine poenotijo. Kremo iz kave in čokolade prelijemo v model, ki smo ga obložili s piškotnim testom. Okrasimo z naribano čokolado in pred postrežbo damo za nekaj časa na hladno.