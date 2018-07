Članice Društva kmetic Lipa Vitanje izdelovale šopke iz travniških rož

V sklopu občinskega praznika Občine Vitanje so v minulih dneh potekale številne prireditve. Ob tem so članice Društva kmetic Lipa Vitanje organizirale delavnico izdelave šopkov iz travniških rož. Kot je povedala predsednica društva Jožica Kuzman, so delavnico pripravile v sklopu praznika in v spomin pokojno članico Marjano Špegelj. Znanje je članicam predajal Simon Ogrizek, priznani florist in generalni sekretar Mednarodne zveze floristov Florint ter mednarodni floristični sodnik.

