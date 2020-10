Člani TD Lipa Kebelj postavili obeležje Izvir

Ob izviru potoka Oplotnica na Pesku po novem stoji obeležje Izvir. Postavili so ga člani Turi-stičnega društva Lipa Kebelj v sodelovanju s Turističnim društvom Oplotnica.

Skulptura je v obliki kamnite smreke, ob njej so postavili še kamnito tablo z imeni društev in ustanov, ki so kakorkoli pomagali pri izdelavi in postavitvi obeležja. Kot je povedal predsednik Turističnega društva Lipa Kebelj Anton Smogavc, zaradi razmer okoli novega koronavirusa uradnega odkritja obeležja ne načrtujejo, prepričani pa so, da se bodo pohodniki oziroma ljubitelji narave ob njem radi ustavili in si ga v miru ogledali. V turističnem društvu Lipa Kebelj združuje, ki povezuje 117 članov, letos večjih dogodkov ne načrtujejo, izvedli so le nekaj delovnih akcij, v katerih so obnovili smerokaza na pohodnih poteh in postavili omenjeno obeležje.