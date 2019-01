Člana skupine Victory na Radiu Rogla predstavila novo pesem

V studiu Radia Rogla je bilo danes že na vse zgodaj veselo in zabavno. Obiskala sta nas Robert Dragar – Robi in Miran Vlahović – Miki, člana skupine Victory. Po petletnem premoru so namreč izdali novo pesem in hkrati videospot z naslovom ‘Še vedno sva ista’. To je nostalgična ljubezenska pesem, ki pripoveduje zgodbo o ljubezni, ki je nekoč bila in po mnogih letih še vedno obstaja. Avtor glasbe skladbe je Miki. Za tekst je poskrbel Rok Lunaček. Victory so za novo skladbo posneli tudi videospot v sodelovanju s produkcijo Take Over Media, za režijo je poskrbel Djomla KS. V videospotu so želeli prikazati, da življenje in ljubezen včasih izbereta svojo pot.

Ste vedeli,

da je septembra 2017 minilo natanko trideset let od nastanka skupine Victory? Skupina je zagotovo ena najuspešnejših in najkakovostnejših pop zasedb na našem glasbenem prizorišču.

V živo sta v akustični izvedbi zapela tudi izjemno priljubljeno pesem ‘Zelena dežela’. Video si oglej na naši Facebook strani Radia Rogla ali na tej povezavi.