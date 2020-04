Citycenter Celje za otroke, ECE podarja zaščitne maske

V okviru humanitarnega sklada Citycentrovo srce so v celjskem Citycentru z donacijo vitaminskega paketa in higienskih potrebščin pomagali ženskam in njihovim otrokom iz Varne hiše Celje ter Materinskega doma Celje. V Citycentru Celje prav tako pomagajo šoloobveznim otrokom in dijakom, ki se v teh dneh šolajo na daljavo. Pri njih si lahko namreč brezplačno natisnejo šolsko gradivo. Gradivo, poslano do 11. ure na naslov print@city-center.si, je možno prevzeti še isti dan na Informacijah Citycentra Celje.

»Citycentru Celje, ki nam je v preteklosti že večkrat priskočil na pomoč, se v imenu mamic in otrok iz Varne hiše ter Materinskega doma v Celju iskreno zahvaljujem za lepo gesto, s katero potrjujejo njihovo druženo odgovornost. Vitaminska paketa sta v trenutni situaciji karantene otrokom in mamicam še posebej polepšala bivanje pri nas,« je dejala direktorica Zavoda Socio Suzi Kvas.

Več kot 150.000 mask

Tudi celjski dobavitelj električne energije ECE se je odločil za največjo donacijo v zgodovini podjetja. Zdravstvenim zavodom po Sloveniji bodo zagotovili več kot 150.000 trislojnih kirurških zaščitnih mask. Donacije v skupni vrednosti več kot 100.000 € bo deležnih 23 zdravstvenih zavodov, ki delujejo na območjih, kjer za distribucijsko omrežje z električno energijo skrbita Elektro Celje in Elektro Gorenjska.

»Naše aktivnosti so usmerjene tja, kjer so najbolj potrebne. Zdravstveno osebje je v tem trenut-ku tisto, ki je najbolj izpostavljeno, zato smo se odločili za donacijo v obliki zaščitnih sredstev, v našem primeru zaščitnih mask. Veseli nas, da sta akcijo podprli tudi matični podjetji, Elektro Celje in Elektro Gorenjska ter da ni bilo težav pri dobavi. Maske so preverjene kakovosti, opremljene s certifikatom ustreznosti, prve predaje smo že opravili,« je potezo komentiral mag. Sebastijan Roudi, direktor ECE. Poleg donacije zaščitnih mask so za gospodinjstva pripravili tudi ugodni ponudbi električne energije in zemeljskega plina pod skupnim nazivom SKUPAJ ZMOREMO.