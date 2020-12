Citycenter Celje prejemnik certifikata TÜV Austria za najvišje higienske standarde

Higiena in varnost sta v Citycentru Celje že od nekdaj na prvem mestu. Ob pojavu novega koronavirusa pa so veljavne higienske standarde še dodatno poostrili. Ob upoštevanju vseh ukrepov in predpisov, ki veljajo ob globalni pandemiji covida-19, so bili higienski standardi v Citycentru Celje certificirani po novih TÜV Austria higienskih standardih. Ukrepi se dosledno izvajajo na vseh skupnih površinah, vključno s sanitarijami, prav tako pa tudi v prostorih uprave nakupovalnega središča.

»Zelo smo veseli, da je Citycenter Celje, največje nakupovalno središče v regiji, prejel certifikat TÜV AUSTRIA za visoke higienske standarde s strani mednarodno dejavne ter vodilne nadzorne in inšpekcijske službe TÜV Austria. Že od začetka pandemije je naš osnovni cilj zagotoviti varno in prijetno okolje za naše obiskovalce, kar je pogoj za sproščeno nakupovanje,« je povedala Darja Lesjak center managerka Citycentra Celje.