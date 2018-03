Predzadnjo marčevsko soboto so v Vitanju organizirali tradicionalno čistilno akcijo ‘Očistimo Vitanje’. Prebivalci vseh vaških in trške skupnosti ter člani nekaterih društev, ki delujejo v Vitanju, so pobirali smeti ter čistili obcestne brežine in vodotoke. Skupno je za čisto naravo poskrbelo več kot sto Vitanjčanov vseh generacij.

