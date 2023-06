Cinkarna Celje skozi oči mojstra Pelikana

V Fotohiši Pelikan, v Galeriji Božena, so odprli fotografsko razstavo Zgodovina Cinkarne skozi objektiv mojstra Pelikana. Na razstavljenih fotografijah je fotograf Josip Pelikan upodobil motive življenja in dela v tovarni v letih od 1920 do 1970, ko se je ustalil v Celju.

»Podjetje se je skozi desetletja zelo spremenilo, ukinilo vrsto programov in razvilo nove. Danes sodobno proizvodnjo z razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi čaka še en pomemben korak: transformacija v trajnostno družbo, ki bo v čim večji meri energetsko samooskrbna, kar bo dolgoročno prineslo tudi številne pozitivne učinke okolju, v katerem delujemo,« je načrte povzel predsednik Uprave Cinkarne Celje, Aleš Skok.

»Fotografije pred nami pričajo o življenju v tovarni, ki se ga spominjajo le še redki posamezniki, zato je bila priprava razstave izjemno zahtevna,« je povedala članica uprave, tehnična direktorica Cinkarne Celje in soavtorica razstave, Nikolaja Podgoršek Selič. Foto: Dušan Mastnak.



