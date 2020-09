Cinkarna Celje je eno najzanesljivejših podjetij v Sloveniji

Cinkarna Celje se je tudi letos uvrstila med najuspešnejša slovenska podjetja, ki so prejela Bisnode platinasto boniteto odličnosti AAA. Prestižna ocena in certifikat potrjujeta, da je podjetje zanesljiv in nizko tvegan partner za poslovno sodelovanje. Boniteta odličnosti temelji na računovodskih podatkih za zadnje poslovno leto, hkrati pa napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12 mesecih. »Ponosni smo, da nas uvrščajo med najuspešnejša slovenska podjetja. Odličnost podjetja merimo v motiviranih zaposlenih, izpolnjevanju okoljskih standardov, zagotavljanju kakovosti proizvodov, uspešnosti procesov, upoštevanjem mnenj deležnikov in še bi lahko naštevali. Šele na tej podlagi lahko gradimo dolgoročne odnose s kupci, ki pripeljejo do poslovnega uspeha,« je ob prevzemu platinastega priznanja povedal predsednik uprave Aleš Skok.

