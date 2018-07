Cinkarna Celje ima novo edinstveno gasilsko vozilo

V Cinkarni Celje so namenu predali novo gasilsko vozilo MAN, ki je specifično zaradi posebne kombinacije opreme za gašenje v industriji, kakršne do zdaj v Sloveniji še ni bilo. V vozilu so vsa orodja za reševanje ob morebitnih nesrečah z nevarnimi snovmi in štiri gasilna sredstva (6000 litrov vode, 600 litrov penila, 500 kilogramov prahu in 90 kilogramov ogljikovega dioksida). Na strehi so vodni monitor, lestve, sesalne cevi in ročno orodje, v vozilu pa med drugim še oprema in zaščitna obleka za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, izolirni dihalni aparati, lovilni bazeni, motorna žaga, …