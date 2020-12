Cimet preganja zimsko otožnost

Kupimo ga lahko v obliki paličic ali mletega. Ima toplo, prijetno sladko, lesnato aromo. Okus je nežen in topel, s priokusom po klinčkih in agrumih. Cimet je prava zimska začimba, ki pomaga lajšati številne zdravstvene težave, ki se pojavljajo predvsem pozimi. Tako je cimet odlično preventivno zdravilo proti nahodu in prehladu. Vroč napitek s cimetom poživi krvni obtok in pospešuje znojenje, kar je dobrodošlo pri zmanjševanju vročine. Cimet ima veliko blagodejnih učinkov na naše zdravje in počutje. Zaradi številnih zdravilnih učinkovin nam pomaga pri zaščiti ali odpravljanju številnih nevšečnosti. Že pol čajne žličke cimeta na dan olajša bolečine, ki jih povzroča artritis, vnetna bolezen sklepov, poleg tega cimet krepi imunski sistem, pomaga pri uničevanju nevarnih bakterij ter škodljivih glivicah, kot je kandida.

Cimet že zaradi vonja blagodejno vpliva na delovanje možganov. Že žvečilni gumiji z okusom cimeta lahko izboljšujejo spomin in koncentracijo. Za prigrizek privoščite šolarjem, jabolko s cimetom. S tem boste poskrbeli, da bodo njihovi možgani delovali v vsej svoji zmogljivosti in učinkovitosti.

