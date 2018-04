Čigava je razstavna oprema v vitanjskem Centru Noordung?

Ustanovitelji nekdanjega Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju so sporočili, da so sedanjemu Centru Noordung prepovedali uporabo razstavnega programa. Kot je sporočil nekdanji direktor Ksevta Miha Turšič, gre za njihovo zasebno lastnino, ki jo naslednik Ksevta, Center Noordung, uporablja brez pravne podlage in dogovora z zakonitimi lastniki. Po njegovem je v zasebni lasti vsa razstavna oprema, multimedijska tehnologija, vsebina razstav, knjižna zbirka, eksponati kulturne dediščine in umetnine.

S tem pa se gospodarsko ministrstvo, ki je zdajšnji soustanovitelj vitanjskega zavoda, ne strinja. Z ministrstva so za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE sporočili, da je bil ob vstopu države v upravljanje zavoda narejen natančen popis opreme, da ni razvidno, da bi bila ta v lasti zasebnikov in da ne razpolagajo z dokumentacijo, ki bi dokazovala zasebno lastništvo. Tako menijo, da za omenjeno prepoved ni utemeljene osnove. Oprema je v funkciji delovanja javnega zavoda in je temu tudi namenjena, so pojasnili.

Z Občine Vitanje, ki je poleg države ustanoviteljica Centra Noordung, se na dogajanje še niso odzvali.